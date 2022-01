Thomas Gunzig : “Avec Jaco Van Dormael on a travaillé comme deux enfants dans une plaine de jeux”

Véritable touche-à-tout amoureux des lettres, Gunzig est tour à tour libraire, professeur de littérature, chroniqueur sur différentes chaînes de radio, scénariste mais aussi et surtout écrivain (de nouvelles, de romans, de pièces, de comédies musicales ou encore livre de jeunesse etc.). En bref, rien ne résiste à sa plume aussi riche qu’éclectique et ce n’est pas pour nous déplaire. Nous irons là où Thomas aime écrire et trouve l’inspiration avant d’aller faire une balade en forêt, un endroit qui l’apaise et où il aime marcher peu importe le temps qu’il fait. L’occasion également de revenir sur sa carrière et de présenter son dernier né, le roman “Le sang des bêtes” aux éditions Diable Vauvert.