Thomas Genon, du VTT sur les traces de ses ancêtres

C'est un retour aux sources subtilement baptisé "Mine line". Un voyage initiatique sur les traces de ses ancêtres. Thomas Genon, le meilleur vététiste belge freeride et freestyle vient de terminer un projet personnel ambitieux. Rider les terrils des mines dans lesquelles son arrière grand-père et plusieurs de ses aïeux se sont succédés pour extraire le charbon dans des conditions difficiles. C'était il y a plusieurs décennies, en région liégeoise, la terre natale de Thomas et à laquelle l'athlète belge reste viscéralement attaché. "Je voulais revenir au même endroit, avec mon vélo. On s’est donnés à fond pour que ce projet soit le plus abouti possible. On commençait tôt et on finissait tard. A creuser, piocher, tasser, lisser… C’était chaud, et pourtant je suis convaincu qu’on est bien loin du compte par rapport à leurs conditions de travail à eux. Sous terre."

Une dizaine de jours de travail au total, entre Blegny-Mine et Retinne, sur le territoire de la commune de Fléron. A la force des bras mais aussi grâce à des machines de terrassement et des excavatrices, Thomas Genon et ses potes ont façonné une ligne engagée. Des modules de plusieurs mètres de haut, des sauts, des virages surélevés. De quoi engager une descente vertigineuse, une ligne réservée aux meilleurs pilotes et riders de la planète.

"Pour moi, ce terril, c’est tout un symbole. C’est une sorte de montagne artificielle qui témoigne de ce qui s’est passé, ici. En Belgique, on n’a pas vraiment de montagne, mais ça ne m’a pas empêché d’arriver à ce niveau dans ma discipline. Partant du terril jusqu’à la mine, voyant le potentiel de la carrière à un jet de pierre, je me suis mis à imaginer cette histoire et à vouloir la raconter. J’en ai parlé aux copains, on a pu obtenir à la fois le matériel approprié et les autorisations pour donner vie à ce projet. Et c’était parti. Il aura fallu 10 longues journées pour façonner ce parcours tous ensemble. Mais ça en valait tellement la peine. "

Un témoignage vidéo époustouflant magnifiquement mis en images par des réalisateurs spécialisés dans le VTT et les sports extrêmes.

Prochain objectif pour le Liégeois, la fameuse Red Bull Rampage dans le désert de l'UTAH à laquelle le rider belge participera pour la 9e fois le 21 octobre prochain.