Thomas Dutronc s'exprime sur le choix de Françoise Hardy concernant l'euthanasie

Depuis plusieurs années, Françoise Hardy se bat contre un cancer du pharynx.

Alors que la chanteuse a lancé un appel aux dirigeants français à légaliser l'euthanasie, son fils Thomas Dutronc s'est exprimé sur ce sujet.

Thomas Dutronc partage une tournée commune avec son papa Jacques Dutronc. Il regrette que Françoise Hardy n'ait pas pu venir les voir et il donne des nouvelles sur la santé de sa maman : "Elle n'a même pas pu venir nous écouter, même quand on était en répet' avec personne dans la salle. Elle a préféré ne pas venir, elle se sent trop faible, trop fragile pour bouger comme ça. Là, elle vient de ressortir marcher un peu. C'est pas la grosse forme".

A Purecharts, l'interprète de "J'aime plus Paris" indique que les problèmes de santé s'enchaînent pour Françoise Hardy : " Elle a eu une phlébite au genou avec un truc qui a explosé dans le genou, elle n'a pas pu marcher pendant deux mois.... C'est un peu l'enfer ! Elle a des gens pour la toilette... Sa vie n'est pas drôle quoi !"

Thomas Dutronc donne son avis concernant l'euthanasie et les récentes déclarations de Françoise Hardy : "Je trouve qu'elle n'aurait pas le droit d'avoir recours à l'euthanasie avant d'avoir essayé des antidépresseurs. Avant, elle buvait un peu de vin. Mais maintenant qu'elle a plus de salive, elle dit que l'alcool déshydrate donc elle ne peut plus en boire. En tant que son fils, je ne pourrais jamais la laisser faire une euthanasie, sans avoir essayé de prendre des antidépresseurs".

On espère revoir la famille au complet sur scène dans les prochains mois.