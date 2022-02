Thomas Didillon (Cercle Bruges) sur le Gril : "Anderlecht a traité Adrien Trebel comme un moins que rien… mais venant d’eux, ça ne me surprend pas"

" Matondo, il nous remet sur les rails avec ses blagues nulles "

Troisième mot tiré au sort : RABBI MATONDO. " C’est un super-attaquant, mais ses prestations découlent aussi des sacrifices des équipiers : l’équipe le place dans les bonnes conditions car ses débuts furent très difficiles. Il doit maintenant devenir régulier et consistant sur la durée. Mais il a la banane et prend tout avec légèreté : qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’on ait perdu, il va faire une blague nulle… et ça va faire ta journée ! (sic) Après notre défaite contre Ostende, il nous a promis qu’au lieu de tirer des 30 mètres, il le ferait des 40 au prochain match… comme ça on arrêterait de tirer la gueule ! Ca met du fun dans le foot, et j’ai aussi besoin de ça, de ces éclaircies dans la tempête… Le foot pour moi, c’est juste 22 gonzes sur le terrain et un arbitre : si t’aimes pas ça, t’es pas bon dans ton métier… Après, me taper la presse télé, puis la presse écrite, puis le mec pour qui il faut recommencer car son dictaphone n’a pas démarré : quelle plaie… " (clin d’œil)

Quatrième mot tiré au sort : 3-5-2. " C’est vrai que c’est devenu le système dominant, même si, ici au Cercle, on joue autrement. La tactique reste le reflet de modes de pensée. Un 3-5-2 permet du foot offensif et total si tu as les joueurs adéquats… mais ça peut aussi partir en cacahuètes et tu peux te faire punir derrière ! En fait, le 3-5-2, c’est un peu comme le mec en soirée qui a son verre et qui s’en fout de la vie ! (sic) Alors qu’un 4-4-2, ce serait plutôt le type austère qui regarde de loin et qui ne danse pas… (sic) Le 4-3-3 ? Ce serait le médiateur, le mec gentil, socialement acceptable. (Il rigole) Mais il n’y a pas de bon ou de mauvais système, ce sont juste des animations : le reste, c’est pour faire des palettes à la télé et tout décortiquer… alors qu’il n’y a rien à décortiquer ! Non, je ne serai pas consultant plus tard… " (clin d’œil)