Thomas Detry occupe la 3e place de l’Open d’Écosse après le premier tour

Thomas Detry occupe la 3e place de l’Open d’Écosse de golf, épreuve du PGA Tour et du DP World Tour dotée de 9.000.000 dollars, après le premier tour jeudi à North Berwick.

Pour son premier tour, Detry a rendu une carte de 64 coups, six sous le par, avec huit birdies et deux bogeys et même passé tout proche de réussir un trou en un coup. Une performance qui permet au Bruxellois de partager la 3e place avec le Nord-Irlandais Rory McIlroy, ancien N.1 mondial.

Le duo compte trois coups de retard sur le Sud-Coréen Byeong Hun An qui occupe seul la tête après un premier tour en 61 coups. L’Américain Davis Riley est deuxième grâce à un tour en 62 coups.

Nicolas Colsaerts a lui connu un premier tour plus compliqué. Le Bruxellois occupe la 137e place après avoir rendu une carte de 73 coups, trois au-dessus du par, avec trois birdies, quatre bogeys et un double bogey.