Thomas Dermine, secrétaire d’Etat (PS) : "L’Eglise a un bon discours, mais trop souvent ces paroles ne sont pas suivies d’actions concrètes"

Thomas Dermine, secrétaire d’Etat à la relance et aux investissements était l’invité de la RTBF ce matin en radio. L’occasion d’évoquer avec lui divers dossiers dans l’actualité dont les affaires de Pédophilie dans l’église.

Retour sur l’onde de choc provoquée en Flandre, la diffusion par la VRT du documentaire "Godvergeten". Ce documentaire faisait témoigner plusieurs victimes d’abus sexuels qui se sont heurtées à l’omerta de l’Eglise.

Thomas Dermine évoque le fait qu’il a effectué une partie de sa scolarité à L’Ecole abbatiale de Termonde, mentionnée dans le reportage de la VRT : "Je suis profondément ému par cette situation. Dans cette école, il y a eu entre 5 et 10 cas avérés de pédophilie qui ont été condamnés, ce qui a conduit à la fermeture de l’établissement. Ces événements se sont produits juste après mon passage dans cette école, et j’ai eu la chance de ne pas en être victime. Il est impératif que nous soutenions pleinement les victimes. La position de l’église est scandaleuse, et il subsiste de nombreuses zones d’ombre à éclaircir. Il est essentiel d’ouvrir un dialogue à ce sujet et de demander des comptes aux responsables".

Il avait fallu attendre 2010 et le traumatisme de l’affaire Van Gheluwe, du nom de l’ancien évêque de Bruges soupçonné de plusieurs abus sexuels, pour que l’Église prenne sérieusement en compte l’ampleur du problème. Cette année-là, une commission spéciale sur les abus sexuels "relative au traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Eglise" avait vu le jour à la Chambre. Un centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels, avait été créé en 2011 à la suite d’un accord entre la commission parlementaire et l’Eglise.

Le constat du documentaire est sans appels, l’église n’a pas fait entièrement le ménage en son sein : Thomas Dermine insiste : "S’il subsiste toujours des situations problématiques, nous avons la responsabilité envers les victimes de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ces problèmes. Je suis convaincu que l’église prône des discours empreints de bon sens et de valeurs, à l’instar du récent discours du pape à Marseille concernant les migrants. Cependant, il est malheureux de constater que bien trop souvent, ces paroles ne sont pas suivies d’actions concrètes".

Le secrétaire d’Etat explique le travail actuel du gouvernement fédéral sur les questions liées à l’accueil des migrants : "Comme vous le savez, la Belgique traverse actuellement une crise de l’accueil, avec un déficit de plus de 2000 places. C’est pourquoi je lance un appel aux communautés religieuses. Il est temps que les communautés religieuses se rachètent auprès de la population belge. Au sein de ces communautés, il existe des infrastructures disponibles. J’espère qu’elles assumeront leur rôle dans l’accueil des demandeurs d’asile".

Thomas Dermine, s’est dit ouvert à une discussion sur le financement des cultes rejoignant ainsi d’autres élus, le Premier ministre Alexander De Croo s’est dit également ouvert à une discussion sur le financement des cultes, "si un débat en ce sens s’ouvrait au Parlement", a-t-il indiqué jeudi en séance plénière de la Chambre jeudi 28 septembre.

Une commission d’enquête pourrait être mise sur pied par le Parlement belge pour réfléchir aux moyens de rendre justice aux victimes des années après les faits.