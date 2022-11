Thomas Dermine (PS) au sujet du blocage des prix de l’énergie au niveau européen : "Nous ne pouvons plus attendre"

Des propos avec lesquels le secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, Thomas Dermine (PS), adhère en partie. "On doit dépasser la phase de l’attentisme", déclare-t-il sur le plateau de "QR le débat".

"Mais il n’est pas si simple de bloquer les prix de l’énergie. Les Italiens et les Espagnols peuvent le faire parce qu’il y a peu d’interconnexions avec d’autres pays. Peu de câbles électriques passent leur frontière. En Belgique, ce n’est pas le cas. Nous sommes interconnectés avec tous les pays qui nous entourent. Donc si on régule les prix de l’énergie, soit on subsidie une énergie plus basse pour les autres pays et on vide les caisses de l’Etat sans impact, soit plus personne ne voudra nous fournir d’électricité et on ne passera pas l’hiver. On ne peut donc pas agir seul. Mais doit-on pour autant attendre l’Europe ? Je pense que si la situation n’avance pas au niveau européen, il faudra trouver des solutions avec nos pays voisins. Tant pis, on ne peut plus attendre."