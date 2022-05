Thomas De Gendt veut finir sa carrière sur le lieu de son plus bel exploit

Dans une interview donnée au site spécialisé Wielerflits, Thomas De Gendt a évoqué son futur, et une possible date de retraite. "J’ai cru comprendre que le Giro 2025 se terminerait au Stelvio. Si c’est vrai, c’est là que je raccrocherai mon vélo. Il n’y a rien de plus symbolique que ça. À l’endroit où j’ai gagné la plus belle course de ma vie" glisse le Saint-Niclusien.