Thomas De Gendt, le grand retour du roi de l’échappée

Et quand la tête va, le reste suit. Il a tenté de s’échapper dans la 7e étape. Raté. Mais il est reparti au turbin ce samedi. Mathieu van der Poel a allumé la mèche dès le km 2. Un groupe de 21 s’est dégagé en plusieurs temps avec du beau monde : VDP, Girmay, Ulissi, Poels, Martin, Calmejane, Schmid et surtout trois Lotto-Soudal (Moniquet, Vanhoucke et De Gendt). Le Néerlandais et l’Érythréen sont marqués. Davide Gabburo, Simone Ravanelli, Jorge Arcas, Harm Vanhoucke et De Gendt en profitent pour s’isoler à l’avant à une trentaine de bornes de l’arrivée. L’écart ne décolle jamais. La menace d'un retour plane.



Dans le final Van Houcke a plat ventre pour son équipier. La victoire se joue entre Arcas, Gabburo et De Gendt. La puissance de notre compatriote est supérieure. Une course dure, un sprint entre hommes aux jambes élimées par les efforts. Du cousu main pour Thomas. "J’étais sûr de gagner", assure-t-il dans son débrief d’après étape.



La confiance est de retour. Le roi de l’échappée aussi. Les adversaires sont prévenus.