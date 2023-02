Thomas De Gendt : "De Lie me rappelle Sagan dans l'attitude, il peut devenir une star du cyclisme"

En quinze saisons chez les professionnels, Thomas De Gendt a vu défiler un sacré paquet de coureurs, côtoyé beaucoup de champions également. L'expérimenté baroudeur de 36 ans sait comment reconnaître un garçon prometteur et prédit un bel avenir à son équipier chez Lotto Dstny Arnaud De Lie.

"Tout est en place pour qu'il devienne vraiment un bon coureur pour l'avenir, probablement une des grandes stars du cyclisme", a déclaré De Gendt au site spécialisé Cyclingnews.

A 20 ans, Arnaud De Lie épate en effet les observateurs. Vainqueur de 9 courses pour sa première année professionnelle l'an dernier, le jeune ardennais a confirmé en ce début de saison en ajoutant 3 bouquets à sa collection.

Des performances qui font jaser et qui créent beaucoup d'attente autour de lui. De Gendt, qui le côtoie au sein de l'équipe Lotto Dstny, voit en lui un petit Peter Sagan, du moins dans l'attitude.

"Il aime s'amuser sur un vélo, un peu comme Sagan quand il était jeune. Arnaud a encore une marge de progression mais pour l'instant il joue et s'amuse sur le vélo en attaquant même quand ce n'est pas nécessaire. Sagan faisait la même chose. C'est beau à voir", se réjouit De Gendt.

Après son tout début de saison réussi, De Lie veut désormais se tester sur des épreuves plus relevées. Il sera notamment présent au départ du Circuit Het Nieuwsblad à la fin du mois et disputera Milan-Sanremo, son tout premier Monument, au mois de mars.

Une course qui pourrait rapidement le voir parmi les protagonistes, estime De Gendt. "Il va courir les Classiques pour apprendre et s'améliorer. S'il parvient à franchir les ascensions de Milan - Sanremo avec le premier groupe, il a même une de gagner. Mais il doit voir ce que c'est avant. On va dire qu'il est encore très jeune et a le temps d'apprendre. Dans quelques années, il pourra s'y rendre avec l'objectif de gagner", pronostique le Waeslandien.

Avant de participer à son premier Milan - Sanremo (18/03), Arnaud De Lie prendra part au Circuit Het Nieuwsblad (25/02), à Kuurne-Bruxelles-Kuurne (26/02) et à Paris-Nice (5/03 au 12/03).