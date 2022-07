Thomas De Bock confiant après le Covid : "J’espère pouvoir finir dans le top 30"

Il sera bien présent ce dimanche. Testé positif au Covid lundi, Thomas De Bock sera bien au départ du marathon ce dimanche sur le coup de 15h15 heure belge après avoir été testé négatif vendredi. Le coureur de fond a évoqué la course et ces derniers jours compliqués au micro de David Bertrand.

De Bock a d’abord évoqué sa mise à l’écart, après son test positif : "J’avais beaucoup de stress les derniers jours mais je suis bien maintenant, je ne suis pas malade donc je vais pouvoir courir. Je stressais beaucoup, surtout les premiers jours. Après, je me suis concentré sur le marathon et je me suis dit que j’étais tranquille. Quand le test était négatif, j’avais beaucoup d’énergie pour courir."

Malgré la frustration des derniers jours, il refuse d’y voir une source de motivation supplémentaire : "Je suis motivé mais pas extra-motivé par le Covid, j’ai toujours pensé que j’allais courir. J’ai eu la chance que les entraînements n’étaient pas si durs donc le marathon va être le premier effort très dur après le Covid."

Concernant la course de ce dimanche, De Bock a une idée de la façon dont elle va se dérouler : "Je pense que les premiers kilomètres vont être tranquilles pour les Kenyans et les Ethiopiens avec un rythme entre 3,5 et 3,7 minutes/kilomètre mais la course explosera environ au kilomètre 30. À ce moment-là, je devrai choisir un groupe et c’est imprévisible. L’objectif sera de tenir le plus longtemps possible et on verra ce qu’il se passera."

Plutôt en forme, le sportif de 30 ans reste ambitieux : "Le parcours est rapide, il y a une petite montagne mais les températures sont bonnes. J’ai la forme pour courir en 2h10, j’espère pouvoir finir dans le top 30. À Doha, j’ai terminé 42e, ma forme est meilleure et je me suis mieux entraîné donc le top 30 est possible."