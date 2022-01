Thomas Danloy est le nouveau chef de la zone de police Fagnes

Elle couvre les régions de Spa, Jalhay et Theux: la zone de police Fagnes a un nouveau patron. Thomas Danloy vient d'être désigné comme chef de corps pour succéder à Jean-Marie Paquay qui sera resté à ce poste pendant près de 20 ans, jusqu'à sa retraite.

Thomas Danloy, c'est un citadin qui arrive à la campagne. Il a commencé sa carrière à la police fédérale Bruxelles, il y a 20 ans, avant d'arriver à la police locale de Liège où il a gravi tous les échelons pour exercer la fonction de directeur opérationnel. Son nom a même été cité pour remplacer Christian Beaupère, le patron de la police Liégeoise, qui partira à la retraite au mois de mai.

Il va donc quitter une zone de police qui compte 1200 membres pour en diriger une de 90 personnes. Mais selon lui, les défis restent sensiblement les mêmes. "C'est vrai que la zone Fagnes n'a pas du tout la même taille que la zone de police de Liège. Liège a beaucoup de moyens, de services spécialisés, là où à la zone Fagnes, on doit compter sur du personnel plus polyvalent" explique Thomas Danloy.

"Après, les problématiques restent sensiblement les mêmes, même si peut-être que le nombre d'interventions n'est pas aussi grand à Fagnes qu'à Liège? mais les problèmes que connaissent les chefs de police sont souvent un peu les mêmes dans toutes les zones. On a sur Fagnes des problématiques urbaines, je pense aux villes de Theux et de Spa et aussi à des zones qui sont plus rurales, mais voilà, les événements ont montré ces dernières années malheureusement que la zone Fagnes rencontre les mêmes problèmes de sécurité par rapport à une zone de police plus grande".

Thomas Danloy entrera en fonction d'ici 6 à 12 semaines en tant que nouveau chef de corps de la zone de police Fagnes.