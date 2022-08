Thomas Chatelle : "Le Standard a besoin d’au moins un nouveau joueur dans chaque ligne"

Thomas Chatelle était l'invité de Benjamin Deceuninck ce lundi, dans le Facebook Live, afin de débriefer la deuxième journée de Pro League. À cette occasion, notre consultant est revenu sur la performance du Standard, qui a subi sa première défaite de la saison sur la pelouse de Genk (3-1).

"La différence de qualités individuelles entre Genk et le Standard était flagrante", a d'emblée expliqué Chatelle, qui a également pointé le manque de créativité des Rouches. "Si Selim Amallah n'est pas accessible, ça devient très compliqué. Genk a très bien coupé les passes vers le Marocain. Il faut aussi absolument trouver un relais à Renaud Emond. Ce dernier a eu énormément de mal à se proposer et à trouver des courses intéressantes. Il a fait beaucoup d'efforts, comme à son habitude, mais il a du mal à être trouvé dans ce système. Ronny Deila aime les centres et il n'y en a eu pratiquement aucun. Aron Dönnum et Denis Dragus, alignés sur les flancs face aux Limbourgeois, ne sont pas des ailiers de débordements. Ça doit donc venir des latéraux mais ils étaient complètement débordés par les ailiers genkois".

Selon notre consultant, le Standard n'a pas le choix. Si le club liégeois veut vivre une saison tranquille, il faut transférer. "Le Standard doit se renforcer. La base est là, la philosophie de jeu est claire. Ce coach donne l'impression de pouvoir répondre aux besoins de Standard mais il a besoin d'autres joueurs. Quid des transferts sortants d'Amallah et de Nicolas Raskin qui sont les deux moteurs de l'équipe? Il faut recruter un numéro neuf en priorité. Mais il faudrait au moins un nouveau joueur dans chaque ligne".

