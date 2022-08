Thomas Chatelle : "le FC Bruges est le patient qui me tracasse le plus"

Après deux journées de championnat, seuls l'Antwerp et OHL comptent le maximum d'unités, preuve que certaines grosses cylindrées du championnat ont eu des problèmes au démarrage. Anderlecht s'est incliné au Cercle alors que le Club Bruges a perdu à Eupen. "Bruges est le patient qui me tracasse le plus", dit Thomas Chatelle, invité du Facebook Live de La Tribune, habitude du lundi midi en attendant le retour de la version télé. "Ils ont d'abord gagné miraculeusement contre Genk, puis maintenant il y a cette défaite contre Eupen. Sur les deux rencontres, ils ont laissé un nombre inimaginables d'occasions à leurs adversaires. Ils ont concédé quatre buts et Mignolet en a peut-être sauvé huit. Cela fait trop pour cette équipe-là, c'est mon flop." Thomas Chatelle ajoutant par ailleurs : "les clubs qui ont déjà perdu se rajoutent une pression supplémentaire, c'est particulièrement le cas pour Carl Hoefkens".