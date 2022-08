Thomas Chatelle et le transfert de Charles De Ketelaere : "Est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour viser le top européen ?"

Charles De Ketelaere s’est donc engagé avec le Milan AC. Un transfert important, environ 35 millions d’euros vers une grosse écurie européenne, pour le gaucher âgé seulement de 21 ans.

"C'est un transfert de rêve pour le garçon. Il voulait absolument aller à Milan plutôt qu'à Leeds, qui faisait une proposition financière plus grande. Ca a donné lieu à un combat en interne, entre le joueur, son entourage et son club, qui le poussait vers Leeds. En tant qu'ancien joueur, j'ai envie de dire tant mieux pour lui, il a pu aller là où il voulait. Ce transfert est quelque part mérité. Il vise très haut. On peut comparer cela à Junya Ito, qui va à Reims. On peut se dire que c'est peut-être bas pour un gars qui était peut-être le meilleur joueur de notre championnat. Il se retrouve à Reims à 29 ans. De Ketelaere, lui, va à l'AC Milan. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour viser l'AC Milan, le top européen ? On verra...", a analysé Thomas Chatelle.