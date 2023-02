Thomas Carmoy avant l’Euro indoor d’athlétisme : "Ce sera serré. Le niveau est relevé et ça va se jouer au nombre d’essais"

Cette semaine, Thomas Carmoy dispute l’Euro indoor à Instanbul en saut en hauteur. Et le Belge espère bien y briller et ramener une médaille.

5e des derniers championnats européens, Thomas Carmoy est heureux de participer à nouveau à une grande compétition avec l’Euro indoor comme il l’a confié à notre journaliste David Bertrand. D’autant plus que cette fois, c’est via le ranking que les qualifications se sont jouées.

"Ça fait plaisir d’être sur la scène européenne et de participer à un grand championnat. Je joue depuis des années avec le ranking et non les barres. D’autant plus que cette année, un seul a réussi à passer la barre. Donc le ranking va très bien pour tout le monde dans le saut en hauteur. Je pense que le niveau actuel est correct, mais la barre est haute et puis les exigences sont là pour ne pas être trop nombreux."

Avec des bons résultats, Thomas pourrait d’ailleurs prendre une médaille : "On va essayer de défendre ses chances. J’ai quand même la 3e performance européenne de l’année. On est 4 à avoir sauté 2m27, le niveau est relevé et ça va se jouer au nombre d’essais. Ce sera serré je pense."

En plus de bien performer, le Belge a également perdu du poids afin de continuer à s’améliorer : "On essaye de chercher le maximum. J’ai fait des tests avec une diététicienne et ça fonctionne bien. On essaye plusieurs stratégies niveau nourriture et boissons. C’est juste compliqué de choisir la méthode pour le moment. Mais le duo fonctionne et va durer. Le but était de m’affiner et de rentabiliser ça. Je veux descendre en termes de kilos, mais je veux garder ma forme et ma puissance actuelle et on verra où aller."

L’objectif derrière tout ça, c’est aussi de franchir un jour en compétition la barre des 2m30. Pourquoi pas déjà dès ce 3 mars lors des qualifications ou dimanche prochain en finale ? "Ça reste un objectif et c’est une barrière psychologique. Je le tente de plus en plus et ça arrive de plus en plus à l’entraînement. C’est un réel objectif, même si je n’ai encore que 23 ans. Je vais aller la chercher, je ne sais pas quand. Mais ça arrivera au bon moment et au bon endroit. Le saut en hauteur est très technique et tout doit se mettre en place. J’aime bien les championnats, on se transcende et ce seront ces différences qui feront que je passerai 2m30", conclut Thomas Carnoy.