Thomas Carmoy a trouvé son bonheur, il sera coaché par Tia Hellebaut

Sans entraîneur après la fin brutale de sa collaboration avec Marc Muryn, Carmoy a tout simplement pris son téléphone. "Thomas m’a effectivement appelé pour me demander si cela m’intéressait", explique Hellebaut dans Le Soir. "Il m’a dit qu’il avait besoin de quelqu’un pour l’accompagner en vue des Jeux de Paris 2024 et de Los Angeles 2028. Je lui ai dit que je n’avais jamais entraîné un athlète de haut niveau – mais bien des enfants dans le cadre de mon académie – mais que ça m’intéressait et, le cas échéant, que Wim (Vandeven), mon époux (et ex-entraîneur), pourrait m’assister. Et voilà !"



Les détails (notamment financiers) de l’accord doivent encore être finalisés.