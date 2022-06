Thomas Brail, portrait d’un homme qui s’accroche aux arbres pour les sauver

Si Thomas reconnaît qu’il ne peut pas être partout ni passer son temps suspendu dans les branches ("j’ai un enfant ainsi qu’une entreprise à faire tourner"), il se réjouit toutefois que de plus en plus de citoyens s’emparent de la cause à travers le pays. "Les réseaux de surveillance et de mobilisation en faveur de la défense des arbres se développent un peu partout en France", note-t-il.

Loin de se débiner, le militant compte bien prendre sa revanche sur son rendez-vous manqué avec les ministres : "On ne lâche rien ! On nous a promis un autre rendez-vous, on va tout faire pour l’avoir. Je suis comme un petit garçon : à partir du moment où on me promet quelque chose, il faut me le donner !".