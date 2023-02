Thomas Bonnet remporte la 4e étape du Tour du Rwanda et s'empare du maillot de leader

Thomas Bonnet (Team TotalEnergies) s’est imposé sur la quatrième étape du Tour du Rwanda (2.1) ce mercredi. Le Français a franchi la ligne d’arrivée en solitaire avec quelques secondes d’avance sur Mark Stewart (Bolton Equities Black Spoke) son premier poursuivant, un autre coureur de l’équipe du vainqueur du jour complète le podium, il s’agit de Mattéo Vercher. Les TotalEnergies ont attaqué à une dizaine de kilomètres de l’arrivée et avaient une quarantaine de secondes d’avance à cinq kilomètres de l’arrivée. Et c’est Thomas Bonnet qui s’est montré le plus véloce

Le peloton a parcouru un peu plus de 138 kilomètres entre Musanze et Karongi dans le nord du pays lors d’une étape accidentée avec quatre côtes au programme dont trois cols de première catégorie.

Mardi, c’est le champion d’Afrique, Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) qui avait levé les bras à Musanze alors que les deux premières étapes avaient été remportées par le coureur Britannique Ethan Vernon (Soudal Quick-Step Devo Team), à chaque fois au sprint. Mulubrhan s’était alors emparé par la même occasion du maillot jaune de leader, qu'il n'aura gardé qu'une petite journée sur les épaules.

Il reste quatre étapes dans ce Tour du Rwanda qui se conclura dimanche à Kigali, la capitale.