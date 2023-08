Thomas Bangalter revient sur la fin de Daft Punk : on n'allait pas se déguiser en robots toute notre vie

On y apprend notamment que Daft Punk a connu de courts débuts dans le rock, avant de se tourner vers la musique électronique. L'idée des masques ? Elle vient "du côté anonyme de la scène rave ou de l'underground. On ne connaissait pas toujours le nom de la chanson qu'on jouait. Donc [les masques], ça paraissait totalement naturel et faisant partie de ça." Le duo avait pour habitude d'aller acheter des masques au hasard juste avant les shooting photo. "Et après avoir fait ça pendant environ un an autour de la sortie de "Homework", je me souviens vraiment avoir pensé que ce serait amusant de faire appel à des gars des effets spéciaux d'Hollywood pour créer ces personnages, et qu'ils aient l'air sortis de la scène de la cantina dans Star Wars, un truc comme ça. C'était une idée bizarre, et ni moi ni Guy-Manuel n'imaginions que ça allait finir par prendre de telles proportions…"

Des personnages qui ont finalement suivi les membres de Daft Punk durant plus de 25 ans. "Quand vous avez 20, 24, 25 ans, vous ne dites pas, "oh, vous savez, nous allons fabriquer des masques de robots et nous habiller comme des robots jusqu'au jour de notre mort !".

Thomas Bangalter est bien "humain après tout". Dans un monde où la froideur de l'IA devient de plus en plus présente, il était pour lui nécessaire de s'en rappeler : "Les choses devenaient de plus en plus technologiques ou robotiques, même si vous savez que c'était probablement une façade, alors que l'objectif principal était vraiment d'utiliser des machines et des synthétiseurs pour créer les connexions émotionnelles les plus humaines. Cela a en fait pris beaucoup de temps pour me poser la question : OK, j'ai besoin d'un peu moins de technologie dans ma vie quotidienne en ce moment, et je veux expérimenter pour voir si, en tant que compositeur, en tant que musicien, je pourrais devenir quelqu'un sans synthétiseur, sans machine."