Thomas Bangalter (Daft Punk) de retour avec un album solo

Si cet album confirme sans doute le passage de Thomas Bangalter vers des instruments plus "vivants", ce n’est cependant pas la première fois que le musicien se la joue solo ou s’affranchit de son ex-compatriote Guy-Manuel de Homem-Christo. En 2018, il collaborait avec le réalisateur Gaspard Noé pour la bande-son XXL de son film Climax, dans laquelle il dévoilait un titre inédit, Sangria. Ce n’était cela dit pas la première coopération entre les deux artistes, Bangalter ayant déjà réalisé la musique d’Irréversible et le sound design d’Enter The Void. Il avait par avant travaillé sur des EPs et singles solo, mais aussi sur le fameux Signatune de DJ Mehdi, lui offrant un edit mémorable. Il a également produit Kanye West, 113 ou encore œuvré avec Stardust, avec qui il a composé l’hymne french touch Music Sounds Better With You.

Le fils de Daniel Vangarde continuera, avec cet album prévu pour le 7 avril, à démontrer l’étendue de ses compétences, s’étendant désormais jusqu’à la musique de ballet.