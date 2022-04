Thom Yorke revisite Radiohead le temps d’une soirée

L’artiste a donc mis son projet The Smile entre parenthèses le temps d’un concert, alors qu’il avait dévoilé un premier single "You Will Never Work In Television Again" en janvier dernier et avait poursuivi avec un second titre intitulé "The Smoke". Le projet The Smile, dont le nom provient d’un poème de Ted Hughes, devrait rassasier les fans de Radiohead qui ont longtemps réclamé le retour du groupe au "guitar-rock".

Son dernier titre solo sera également repris dans la dernière saison de la série Peaky Blinders.