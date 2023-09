Thom Yorke de Radiohead a trouvé sa voix grâce à Neil Young et Jeff Buckley

Thom Yorke, le leader de Radiohead, a dû apprendre à accepter d'avoir une voix semblable à celle de Neil Young.

Dans un extrait du livre The Singers Talk de Jason Thomas Gordon (via Rolling Stone), le chanteur explique comment il a affiné sa voix avec l'aide de Neil Young et de Jeff Buckley.

Il précise avoir toujours eu l'impression que son registre était "inconfortablement haut ou maladroit". À 18 ans, il a enregistré une démo et l'a envoyée à un magazine, ce qui lui a valu une excellente critique et une réponse : "Qui est ce type ? Il ressemble à Neil Young !"

"Je me suis alors demandé qui était Neil Young", se souvient le musicien. "Je n'avais jamais entendu Neil Young, alors je suis allé acheter "After The Gold Rush" et je me suis dit : "Wow ! C'est une bonne chose de sonner comme ça ? Parce qu'il est légèrement plus haut que moi, mais il y avait dans sa voix une douceur et une naïveté que j'essayais toujours de cacher. Puis, je me suis dit : 'Oh, peut-être que je n'ai pas besoin de la cacher'".

Il a également expliqué que Jeff Buckley l'a aidé à accepter sa voix et à se sentir bien avec elle. "Lorsque nous préparions le deuxième album ["The Bends"], je suis allé voir Jeff Buckley avant qu'il ne meure", a-t-il déclaré. "Encore une fois, c'était l'un de ces moments où l'on se demandait si l'on pouvait faire ça. Et cela m'a rappelé cette partie vulnérable de moi que je choisissais de cacher. Je me souviens que j'ai enregistré "Fake Plastic Trees" tout seul au début. Puis, lorsque nous nous sommes réunis pour l'écouter, les autres ont dit : "On va l'utiliser !" et j'ai répondu : "Non, non, on ne peut pas l'utiliser, c'est trop vulnérable. C'est trop moi".

Thom Yorke maintient sa voix en forme grâce à des échauffements vocaux avant les concerts et il fait appel à un chiropracteur en tournée pour réaligner sa colonne vertébrale lorsque sa voix est raide.

"C'est une sensation incroyable quand votre voix s'ouvre comme ça", a-t-il déclaré. "C'est mental. Mais c'est ce qui arrive quand on est souvent en tournée, il faut que quelqu'un vous soigne si vous donnez tout comme je le fais".