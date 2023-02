C’est après cinq ans d’absence que Yo La Tengo revient avec un nouvel album, le 16e en date. Le groupe disait il y a quelques années à propos de leur longévité : "L’une des choses qui nous a préservée c’est que notre succès est depuis toujours limité. Or le succès il ne va pas sans la pression insupportable d’être maintenu à tout prix, et rien n’oblige Yo La Tengo à quoi que ce soit, ni continuer à jouer la même musique ni à constamment se réinventer."

Ni trop connu ni méconnu, leur public les suit depuis un bon moment et le groupe n’a plus rien à prouver et cela leur permet de proposer des morceaux parfois plus expérimentaux comme le premier titre de ce nouvel album, Sinatra Drive Breakdown.

Yo La Tengo sera en concert le 16 avril à l’Ancienne Belgique afin de présenter ce nouvel album.