This is what you came for, une expo d'Els Dietvorst à la CENTRALE

La lauréate du BelgianArtPrize 2021 Els Dietvorst propose "This is what you came for" à la CENTRALE for Contemporary Art et à Bozar. Un projet né des actions et des créations presque rituelles qu'Els Dietvorst a entamées pendant le lockdown dû au Covid 19.

Artiste plasticienne et cinéaste, Els Dietvorst vit et travaille dans le sud-est de l’Irlande depuis 12 ans. Le dialogue, l’expérimentation et l’intuition sont des stratégies récurrentes dans son travail. Depuis les années 1990, les questions sociétales telles que la migration, le racisme et le changement climatique la fascinent. Elle étudie la condition humaine, ce qui se traduit dans son œuvre par des thèmes tels que la vie et la mort, la peur, l’aliénation et le désir.

L’exposition This is what you came for est conçue comme une rencontre et une invitation. La proposition est née des actions et des créations presque rituelles qu’Els Dietvorst a entamées pendant le lockdown dû au Covid 19. This is what you came for à la CENTRALE et Bozar crée une onde fluide entre les deux lieux où l’un reflète l’autre. Un mélange de sculpture, d’installation, de vidéo et de performance vous fera découvrir l’univers d’Els Dietvorst, qui est toujours à la recherche de liens avec les gens et crée des lieux de rencontre.

cette exposition qui aura lieu du 28 avril au 18 septembre.