"This is going to hurt", une plongée choc dans un hôpital britannique en crise, à voir sur Auvio

Ben Whishaw est un acteur britannique âgé de 42 ans. S'il n'est pas très connu du grand public francophone, il possède pourtant une carrière bien remplie. Révélé en 2006 dans le film Le Parfum, il s'est également illustré dans la série The Hour, et dans les films Paddington (c'est lui qui prête sa voix au fameux ours). Et depuis 2012, Ben Whishaw est surtout Q dans les trois derniers films de la saga James Bond. Son personnage invente et propose des gadgets au célèbre agent secret.

Le comédien a déjà été récompensé de nombreuses fois lors de cérémonies prestigieuses, comme les Golden Globes et les Emmy Awards en 2019 pour son rôle dans A Very English Scandal. Il a également reçu un BAFTA pour sa prestation dans The Hollow Crown. Sa performance dans This is going to hurt ne fait que renforcer l'admiration du public et des critiques pour son énorme talent. Il vient d'ailleurs d'être élu meilleur acteur pour ce rôle aux Gotham Awards. Dans la série, Ben Whishaw est très bien accompagné par un casting talentueux, dont la révélation Ambika Mod, jeune actrice très prometteuse.

This is going to hurt, une mini-série à regarder en version multilingue jusqu'au 6 juin 2023 sur Auvio.