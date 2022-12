"This is going to Hurt" sur Auvio, la série "pépite" à voir absolument selon Hugues Dayez

Auvio vous propose une foule de mini-séries à regarder gratuitement pour ces vacances de Noël. Parmi celles-ci, "une pépite" intitulée This is going to Hurt. Sept épisodes basés sur un roman signé par Adam Kay. Il y témoigne de son expérience médecin gynécologue-obstétricien dans un hôpital publique anglais.

"Dieu sait qu'il y a des séries médicales à foison (...) mais ici on n'est pas du tout là-dedans. On est dans quelque chose d'ultraréaliste, d'extrêmement enlevé, de trépidant, de magnifiquement écrit par Adam Kay qui a lui-même adapté son récit" loue Hugues Dayez. Le critique cinéma salue aussi les personnages qui sont très attachants dont Adam, joué par Ben Whishaw, connu comme le nouveau Q dans James Bond.

Enfin, "c'est aussi quelque part aussi militant que les films de Ken Loach, sans le côté doctrinaire". C'est-à-dire que les soins de santé et la situation financière des hôpitaux publics est calamiteuse. Les médecins travaillent tellement sous pression au point qu'un médecin se suicide toutes les trois semaines en Angleterre d'après la série. Mais par rapport aux œuvres du cinéaste britannique, "il y a un vrai discours", dans une vraie comédie sociale.