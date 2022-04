"This is going to hurt" : la nouvelle série médicale qui va faire mal

Dans un système médical proche de l’implosion, Adam, médecin obstétricien au bord de la crise de nerfs, est submergé par le travail. Il fait comme il peut pour soigner ses patients, mais doit vite se rendre à l’évidence. Le stress, la fatigue (tout ça pour un salaire de misère) lui font commettre des erreurs aux lourdes conséquences dans ce parcours du combattant.

Voilà le synopsis de la nouvelle série britannique produite par la BBC, This is going to hurt. Inspirée du journal d’Adam Kay, véritable médecin qui a publié ses écrits devenus un best-seller, la série de 7 épisodes est portée par l’excellent Ben Wishaw.

Adam Kay, qui est également créateur et scénariste de la série, aborde des sujets terriblement d’actualité : les conditions de travail difficiles, l’état déplorable des soins de santé, qui nous rappelle aussi la situation des hôpitaux chez nous. Mais si la série est assez réaliste (et même parfois, un peu gore), elle n’en reste pas moins très humoristique. Avec This is going to hurt, on tient plus du sarcasme d’un Dr House que du soap opera d’Urgences ou de Grey’s Anatomy.

Céline Dejoie nous en parle dans sa chronique Séries Corner, dans le Mug de Nicolas Buytaers.