"Think punk" : le cancer du sein au prisme du genre

Cette prise de pouvoir intervient dans le sillon du néolibéralisme qui fait reposer la responsabilité de la maladie sur l’individu. Les discours scientifiques et médicaux, dans une sorte de négociation sociale autour de la maladie et du pathologique, responsabilisent, voire culpabilisent les patientes, du fait qu’il n’y a pas de vraie politique de santé publique et environnementale assumée derrière.

Alors même que les patientes sont fragilisées, elles sont enjointes à faire figure de "super en tout" : rester femme, épouse, mère, amie… Mais les témoignages de patientes qui "se font larguer" par leur partenaire abondent.

En faisant reposer la responsabilité sur la patiente, la maladie est dépolitisée et la responsabilité collective est occultée. Maëlle Sigonneau insistait sur le fait que le cancer devrait être traité comme une "épidémie". L’anthropologue Mounia El Kotni insiste sur le fait que placer le cancer dans le champ langagier de l’épidémie permet aussi de montrer l’urgence qu’il y a à agir et d’en faire un sujet politique plutôt qu’une tragédie individuelle.

Cette urgence collective peut alors avoir pour effet de dégager des moyens rapidement et de permettre que des alliances se créent entre les patient·es et le corps médical. Mais politiser la maladie c’est aussi l’amener sur un terrain militant. La sociologue Marie Menoret distingue trois types de militantismes autour du cancer du sein : celui qui priorise la recherche biomédicale et le dépistage, comme les campagnes "Octobre rose", et qui est largement soutenu par les entreprises cosmétiques ; celui qui s’inspire de la lutte contre le sida et milite pour un accès aux soins pour toutes les patientes ; et enfin, un "activisme anticancer" centré sur la question de la santé environnementale.

Celui qui nous est le plus familier, car le plus visibilisé, est le premier. Or, il y a lieu de questionner son prétendu caractère "militant". En effet, ces campagnes de sensibilisation au dépistage profitent aux entreprises de technologies médicales, aux industries pharmaceutiques, mais également à l’industrie cosmétique. Ces dernières entretiennent les injonctions sexistes et induisent une concurrence dans le marché du rose bonbon, mais aussi entre les patientes.

Le problème de la santé environnementale est ainsi occulté au profit du capitalisme. Et encore faut-il se poser la question de l’utilisation des fonds collectés pour la recherche dans ce genre de campagne, qu’il s’agisse d’acheter des produits ou de courir 3, 5 ou 10 km pour la recherche, quels sont les projets de recherches financés ? Et les fonds récoltés par ces campagnes n’étant pas suffisants, avec l’appui de quels capitaux ? Les mêmes industries qui contribuent à alimenter les problèmes structurels ?