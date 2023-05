Thimister : racisme ou pas racisme à la soirée Track’nard ?

Un jeune homme a-t-il été recalé à l’entrée d’une soirée à Thimister à cause de son physique sud-méditerranéen ou juste parce qu’il n’avait pas l’âge ? Deux versions s’opposent. Celle du père du jeune homme, qui a déposé plainte, et celle des organisateurs, qui envisagent une plainte pour diffamation.

A cause de son origine ou son trop jeune âge ?

Le 30 avril dernier à Thimister, une équipe de foot vient pour la soirée de la jeunesse. Un jeune homme de 14 ans est recalé à l’entrée. Délit de sale gueule accuse le papa. De toute l’équipe, son fils, au type sud-méditerranéen, est le seul contrôlé et refusé. "Pas du tout" réplique l’un des organisateurs Jean-François Demez. C’est une question d’âge : "sans carte d’identité et n’ayant pas l’âge requis, il était malheureusement impossible de le laisser entrer. C’est bien précisé sur la porte : c’est seize ans".

La police était là, n’a pas trace de l’incident dans son rapport, mais précise qu’il y avait trop de monde et qu’il a fallu stopper les entrées de ceux qui n’avaient pas encore leurs places. Selon le père du jeune homme, pendant que son fils tentait d’entrer, d’autres achetaient encore des places.

Les photos de la soirée

La page Facebook de la jeunesse de Thimister montre plus de 600 photos de la fameuse soirée. On y voit de jeunes hommes et de jeunes femmes aux physiques qu’on peut penser sud-méditerranéens ou africains. Ils ne sont certes pas nombreux, mais ils sont mélangés aux autres et ont l’air de s’amuser. "Tout le monde est le bienvenu. Il y a des gens de toutes nationalités dans le comité. On ne s’est jamais arrêté à la couleur de la peau à Thimister" martèle l’organisateur.

De son côté, le père du jeune homme explique avoir éduqué ses enfants dans la tolérance et ne pas admettre que ses fils vivent ce que lui-même a vécu dans sa jeunesse, quand, à cause de son physique "typé", des soirées lui étaient interdites. Il n’accuse pas les organisateurs d’avoir donné des consignes aux sorteurs, mais demande pourquoi tout le groupe a pu entrer sauf son fils. Sur ce dernier point, l’organisateur réplique que le garçon est arrivé seul après les autres, n’a pas pu montrer sa carte d’identité et n’avait pas l’âge d’entrer dans une soirée où de l’alcool est vendu.

Parole contre parole

Dans un cas comme celui-ci, c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre. Sans avoir été présent sur place, il est impossible de démêler le vrai, l’à peu près vrai et le tout à fait faux. Si le jeune homme est recalé à cause d’un type physique méditerranéen, c’est gravissime. Si à l’inverse c’est une affaire banale qui est montée en épingle, c’est attiser le ressentiment là où il faudrait au contraire rassembler.

C’est le député verviétois Malik Ben Achour qui s’offusque le premier de l’histoire sur sa page Facebook. Il explique avoir transmis le dossier à Unia, le centre pour l’égalité des chances. La jeunesse de Thimister évoque des "informations biaisées", souhaite des excuses, et annonce qu’elle se réserve le droit de déposer plainte pour diffamation contre le député.