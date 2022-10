Thimister-Clermont : Meurens Natural nominée pour l’entreprise de l’année

Elle fait partie des 3 entreprises nominées pour l’Entreprise de l’Année. Elle est installée à Herve et Thimister, c’est Meurens Natural.

Avec une croissance de 24% ces 5 dernières années, Meurens Natural est un des fleurons de notre région.

Son chiffre d’affaires avoisine les 65 millions d’euros, un chiffre réalisé essentiellement à l’exportation.

Meurens Natural, c’est du savoir faire familial, c’est aussi l’histoire d’une reconversion réussie.

Bénédicte Meurens, co-CEO :

"L’entreprise familiale a démarré en 1935 sur le site de Herve où on transformait les fruits de la région en sirop de pommes et de poires. En 1994, la famille a décidé de se reconvertir dans l’hydrolyse de céréales pour en faire des ingrédients pour le secteur agroalimentaire. On a été vraiment pionniers du secteur bio puisqu’on a vraiment été les premiers à offrir sur le marché ce type de produits qui finalement sert à colorer, à donner du goût, à apporter du pouvoir sucrant, de la texture dans toute une série d’applications alimentaires comme les biscuits petit-déjeuner, boissons végétales, yaourts, préparations de fruits".

L’entreprise ne s’est pas arrêtée en si bon chemin puisqu’à côté du site historique de Herve où il existe 2 lignes de production, 2 autres ont aussi pris place dans la nouvelle usine construite en 2017 au zoning des Plénesses à Thimister. C’est là que Meurens Natural a récemment lancé une autre nouveauté mondiale : "une ligne de production de protéines végétales, des protéines d’avoine biologique en grande demande aujourd’hui".

Meurens Natural emploie 85 personnes.

Les deux autres finalistes sont Atenor, leader dans la promotion immobilière à Bruxelles et la laiterie des Ardennes basée à Libramont

Le lauréat sera désigné le 5 décembre prochain.