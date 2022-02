Thierry Wilquin avant Spirou-Mons: "Le basket belge est exsangue après quasi deux ans de huis clos!"

C'est un derby toujours aussi attendu : Charleroi reçoit Mons-Hainaut ce mercredi à 20 heures 30 dans le cadre de la seizième journée de Division 1 de basket-ball. Sachant que les cinq premières équipes à l'issue de la phase classique seront qualifiées pour la suite de la BNXT League League (NDLR : l’"Elite Gold") disputée dès mars face aux cinq meilleurs clubs néerlandais, la rencontre de ce soir vaudra son pesant de cacahuètes. Les Spirou et les Renards sont actuellement à égalité de points aux cinquième et sixième places ! La bonne nouvelle, c'est que les supporters sont de retour dans les gradins depuis une dizaine de jours. Un retour qui va faire du bien aux finances des clubs car le huis clos a fait des dégâts. D’énormes dégâts. Alors, bouteille à la mer, appel à l’aide ou cri d’alarme... peu importe les mots utilisés. Le manager général montois Thierry Wilquin nous a fait part de sa grande inquiétude. Entretien.

Thierry, j’imagine votre soulagement après l’annonce du Codeco d’autoriser à nouveau les spectateurs dans les salles de sport (70% de la capacité) ?

" C’est un vrai ouf de soulagement ! Il était grand temps. Et je parle ici au nom de tous les clubs évidemment. Un an et demi à huis clos en devant assumer tous les frais fixes sans avoir de rentrées, avec une perspective de reprise en début de saison vers le mois d’octobre avant un terrible coup d’arrêt avec le huis clos de nouveau imposé en décembre et janvier… Un véritable coup d’arrêt avec des clubs désormais vraiment exsangues qui ont de très très grosses difficultés à pouvoir continuer à assumer leur rôle. Pas uniquement leur rôle au niveau du sport professionnel mais tout simplement leur rôle social dans la vie associative. Notre société ne peut s’en passer. C’est du moins mon avis. "

Dans quel état se trouvent les finances de Mons-Hainaut ?

" L’état financier du club de Mons-Hainaut n’est pas bon ! On a continué à vivre avec nos moyens sans aller au-delà. Mais, contrairement aux autres années, nous connaissons évidemment de grosses difficultés… On ne peut pas se remettre en un claquement de doigts de pratiquement deux saisons à huis clos, sans pouvoir accueillir ni public ni partenaires ! Il va falloir trouver des solutions car c’est actuellement très compliqué. Si on veut être un peu réaliste, on doit quand même se poser des questions sur l’avenir de notre club et de la plupart des clubs. Joueurs compris, Mons-Hainaut compte environ 25 salariés dont certains sont indispensables pour faire tourner la structure, la partie professionnelle mais aussi la partie jeunesse avec nos 150 affiliés. "

Depuis le début de cette crise, votre personnel est-il inquiet pour son avenir ?

" Oui, bien sûr ! Surtout maintenant ! Au début, tout le monde restait relativement optimiste en se disant qu’on verrait bientôt le bout du tunnel, que ce serait bientôt la fin. Mais, je me répète, le coup d’arrêt provoqué par le huis clos imposé début décembre a vraiment rebattu toutes les cartes et a donné un gros coup sur la tête des employés. Ils se demandent comment ils vont faire pour simplement survivre et continuer d’exister. "