Thierry Warmoes (PTB) démissionne de son poste de conseiller communal à Namur

Voici ce message : " Je découvre aujourd’hui que mon nom est cité dans le presse. Pour une affaire privée, liée à mon divorce, et de surcroît inventée de toutes pièces. Il va de soi que je nie complètement les faits qu’on me reproche. La justice fera son travail, et j’ai pleinement confiance qu’elle établira la vérité. Afin de pouvoir préparer sereinement ma défense, et ne voulant aucun cas impliquer mon parti dans cette affaire privée, je vais démissionner de mon mandat de conseiller communal."

Thierry Warmoes fait l'objet d'une plainte pour violences conjugales de la part de son ex femme. Pour rappel, en juillet il avait démissionné de son poste de député fédéral, et ce, pour raison professionnelle.

Contacté par nos soins, sa réponse est claire : "Je ne souhaite pas en dire plus."