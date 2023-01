Thierry Siquet, sélectionneur des U18 belges : "Duranville joue pour s’amuser mais à Dortmund personne ne lui fera de cadeau"

C’est l’information mercato du jour côté belge. A 16 ans, et alors qu’il vient seulement de faire ses débuts en pro avec Anderlecht, Julien Duranville quitte déjà Saint-Guidon pour rejoindre Dortmund et la prestigieuse Bundesliga. Forcément, à chaud, son transfert pose question : n’était-ce pas trop tôt pour lever les voiles, malgré son gros potentiel ? Erik Libois a posé la question à Thierry Siquet, qui l’a coaché chez les U18 belges.

"On verra comment il va se développer et quel projet Dortmund a prévu pour lui. Il ne faut pas oublier qu’il n’a que 16 ans. Il faudra le gérer, il a une musculature assez importante pour quelqu’un de son âge, ce sera quelque chose à gérer également. La preuve, il revient tout juste d’une blessure. Duranville, c’est vraiment quelqu’un qui aurait pu apporter quelque chose à plusieurs équipes. Le fait que ce soit Dortmund, ce n’est pas un hasard. Les équipes allemandes observent longuement leurs acquisitions. Tout est une question d’adaptation, j’imagine que ses parents vont le suivre"

Un gamin de 16 qui cède déjà aux sirènes de l’étranger. Un choix risqué mais qui peut s’avérer payant. Pour Siquet, il ne faut pas condamner ce départ précoce, chaque cas étant différent : "Il y a à boire et à manger. Il y a des jeunes qui partent jeunes et qui réussissent à s’imposer, pour d’autres, c’est plus compliqué et ils doivent faire un petit pas en arrière pour repartir. Tous les parcours sont différents. Tout le monde espère qu’il saura s’adapter, lui en 1er. Les Allemands ont une 2e compétition, en D3 je pense, avec des équipes pros, on va voir s’il va passer par là où s’il va directement intégrer le noyau A. C’est à lui de montrer que ça va fonctionner. Il a des qualités hors normes mais bon il y a des joueurs qui ont des qualités hors normes mais qui ont du mal à s’adapter. On lui souhaite bonne chance. Pour moi, il doit s’aguerrir encore un peu et se dire, qu’à Dortmund, ce sera la concurrence avant tout. Il est encore dans l’idée de jouer pour s’amuser. Il doit garder çà mais doit aussi garder à l’esprit que personne ne lui fera de cadeau à Dortmund. Il doit travailler le fait de supporter la pression qui sera encore plus importante qu’à Anderlecht."