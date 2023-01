Thierry Neuville voit la deuxième place s'éloigner : "Je regarde devant et derrière, on veut rester dans le match"

Trois spéciales disputées ce samedi matin, et trois triplés Toyota à l'arrivée : le constructeur japonais domine ce Monte-Carlo de la tête et des épaules. Et sans la crevaison d'Elfyn Evans vendredi en fin de matinée, les champions en titre pourraient fermement revendiquer un podium 100% Toy dimanche à Monaco...

Malgré des prestations très solides ce samedi matin, Thierry Neuville a vu la deuxième place de Kalle Rovanpera s'éloigner petit à petit (12.4 secondes de retard désormais). Doit-il désormais regarder dans le rétroviseur, avec un Elfyn Evans sur un gros rythme et revenu à 18.4 secondes ?

"On est toujours dans le coup pour monter sur le podium, même si la deuxième place s'éloigne un petit peu, a avoué Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. On a tout fait pour essayer de rester dans le match, mais ce n'est pas facile. Je me donne à fond, mais on voit que les chronos ne tombent pas vraiment, même si on n'est jamais très loin. On a essayé de rouler le plus efficacement possible. On verra cet après-midi si sur des routes plus sales, en prenant un peu plus de risques, on peut signer quelques bons chronos. On doit se battre plus avec la voiture qu'eux, et on a moins de stabilité. Cela ne nous permet pas de garder la même vitesse dans les courbes rapides. Dans le lent, on est plus ou moins à leur niveau, on va même parfois plus vite, surtout quand c'est glissant, mais dans tous les autres secteurs, on ne sait pas suivre. Je regarde devant et derrière, il faut au moins rester là où on en est dans le classement, personne n'est à l'abri d'une erreur. On essaie de rester dans le match autant qu'on peut."