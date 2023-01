Thierry Neuville vise les deux titres mondiaux : "Nous avons les outils pour nous battre devant à chaque rallye"

Thierry Neuville va entamer sa douzième saison en WRC, la dixième avec Hyundai. A 34 ans, le pilote germanophone est toujours aussi ambitieux. Pas question de se cacher, il a les deux titres mondiaux (pilotes et constructeurs) dans le viseur.



Le championnat ouvrira ses portes le 19 janvier prochain avec le Monte Carlo. Neuville estime que Hyundai est mieux préparée qu’il y a un an. Cinq fois vice-champion du monde, troisième des deux derniers championnats, le pilote germanophone court toujours derrière le titre suprême. "Le défi est assez similaire aux saisons précédentes, la compétition va à nouveau être très très rude. Mais après une bonne deuxième partie de saison 2022, je pense que nous pouvons espérer une lutte plus égale en 2023. L’objectif reste inchangé : gagner les deux championnats. Le championnat constructeurs est très important pour Hyundai Motorsport et le championnat des pilotes est un but pour lequel je continue de me battre. Je pense que nous avons les outils pour nous battre devant à chaque rallye."