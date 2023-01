Thierry Neuville vise la victoire au Monte-Carlo : "On a prouvé qu'il faudra compter avec nous dès le début de saison"

Vainqueur du Monte-Carlo en 2020 au volant de la Hyundai i20 Coupé WRC, Thierry Neuville est, avec Sébastien Ogier, le seul pilote au départ à avoir déjà connu les joies du succès sur ce rallye mythique. Que de chemin parcouru depuis son premier Monte-Carl' avec l'équipe sud-coréenne en 2014 !

"On peut dire que je suis fidèle à Hyundai, mais ça va dans les deux sens, a dévoilé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF à Monaco. J'entame ma dixième saison chez Hyundai, je me sens bien dans cette équipe, c'est devenu une famille. C'est une équipe qui m'a permis de remporter 17 rallyes mondiaux et de monter à de nombreuses reprises sur le podium, et chaque année, on s'attaque avec le même objectif : gagner les championnats constructeurs et pilotes. Est-ce que ce sera l'année de Thierry Neuville ? On l'espère, on y croit, on se donne à fond, et c'est la seule chose qu'on peut faire. Il y a eu des années où c'était impossible d'y aller pour la gagne, et d'autres, nous sommes passés très près du titre chez les pilotes, et on a gagné deux titres constructeurs. Il y a une chouette histoire entre nous, même si elle aurait parfois pu être plus belle encore. Mais peut-être que le meilleur est encore à venir !"

Le pilote belge aborde le premier des treize rendez-vous de cette nouvelle saison du Championnat du Monde des Rallyes avec beaucoup d'ambition, sa Hyundai i20 N Rally1 étant bien plus fiable et compétitive qu'il y a douze mois...

"J'étais effectivement moins confiant ici l'an passé, on avait une nouvelle voiture qui manquait de développement, a repris TN. On s'attendait à un rallye difficile, mais on ne pensait pas qu'il le serait autant ! On a su retourner la situation rapidement, même si on a rencontré des soucis de fiabilité. Lors de la seconde partie de saison, la voiture a été super fiable, l'équipe Hyundai est celle qui a pris le plus de points sur les six dernières manches, dont quatre victoires. On a prouvé que cette année, il faudra compter avec nous dès le début de saison. Il y aura des surprises sur ce Monte-Carlo, même s'il faisait assez sec lors des reconnaissances. Mais dans l'arrière-pays, avec les températures négatives annoncées, les conditions peuvent vite changer. Tout le monde peut gagner ce rallye, même si on s'attend plus à un sprint cette année, dans des conditions assez sèches, que par le passé. Le choix de pneus sera peut-être un peu plus facile aussi, mais il faudra gérer ses gommes. Je pense que Sébastien Ogier sera l'homme à battre, mais Elfyn Evans, Kalle Rovanpera et Ott Tanak seront également très rapides. Mon Top 3 ? Thierry Neuville en vainqueur, j'espère, devant Sébastien et Elfyn !"