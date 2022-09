Thierry Neuville veut "se battre pour la victoire" en Grèce : "Ypres était une occasion ratée, mais c'est oublié"

Relégué à la quatrième place du Championnat du Monde après sa mésaventure à Ypres, Thierry Neuville pourra profiter d'une position idéale dans l'ordre de départ - la quatrième - pour tenter de s'illustrer sur les spéciales du Rallye de l'Acropole vendredi.

Très à l'aise ce jeudi matin lors du shakedown, le pilote belge a réalisé le deuxième temps dans le sillage de son coéquipier Ott Tanak, qui ne l'a devancé que de trois dixièmes de seconde.

"J'ai eu tout de suite un bon feeling avec la voiture, on a fait très peu de changements au niveau de nos réglages, a dévoilé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. C'était bien de reprendre ses marques. Être quatrième sur la route, ça change quand même un petit peu la donne. Mais je suis assez satisfait ! Ypres, c'est totalement oublié. Les semaines entre Ypres et ici ont été un peu longues, on aurait préféré débarquer ici au plus vite pour renouer avec un bon résultat, ce qui sera notre objectif ce week-end."

"Ce rallye sera long, assez cassant, a repris TN. Et il y a eu pas mal de pluie pendant les reconnaissances, le terrain risque donc d'avoir évolué depuis lors. Il faudra rapidement s'adapter à ça. Vendredi, ce sera déjà une journée clé : six spéciales, dont une seule qu'on fait deux fois, et sans assistance. Ce sera important de faire un sans-faute et de vite trouver le bon rythme. Après les deux victoires d'Ott Tanak, j'espère que c'est à mon tour de gagner : Ypres, c'était une occasion ratée, on espère donc se battre pour la victoire ce week-end. L'important, ce sera de monter sur le podium et d'enchaîner les bons résultats jusqu'en fin d'année. Mon top 3 ? 1. Neuville, 2. Tanak, 3. Breen."