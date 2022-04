Thierry Neuville veut "faire son travail" en Croatie : "Garder notre employeur motivé pour qu'il reste en WRC"

Thierry Neuville a chuté à la quatrième place du classement du Rallye de Croatie après avoir écopé de deux nouvelles pénalités avant même de prendre le départ de la première spéciale ce samedi matin : une minute pour avoir "roulé à une vitesse excessive entre l'ES4 et le parc d'assistance" vendredi midi, avec "de nombreuses infractions constatées sur une distance de 11 kilomètres", puis dix secondes après avoir pointé en retard en raison d'une panne de son système hybride avant de quitter le parc d'assistance.

Le pilote belge, qui comptabilise déjà près de deux minutes (1:50) de pénalité depuis le début du rallye, pointe "seulement" à 1:24.0 du leader, Kalle Rovanpera, victime d'une crevaison dans l'avant-dernière spéciale de la boucle matinale. Rageant.

"La minute de pénalité ? Aucune réaction à donner, rien à dire", a lancé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Croatie.

Et quand on lui rappelle que Sébastien Ogier n'avait pas eu de pénalité pour une infraction à peu près similaire ici même l'an dernier... "J'ai ma version, mais je n'ai pas envie de la partager. On essaie comme toujours de continuer à faire notre travail, c'est pour ça qu'on est payés, c'est pour ça qu'on est là. Il faut garder notre employeur motivé pour continuer à rester dans le WRC malgré des décisions qui, je pense, ne plaisent pas. Tout reste jouable, il faudra rester concentrés. Pour l'instant, on a été impeccables, on n'a rien à se reprocher. On va essayer de continuer comme ça, et on fera le décompte demain. C'est chaud, mais on a envie de se faire plaisir aussi et de partir à l'attaque. Malgré tout, on contrôle et on attaque quand il le faut."