Thierry Neuville veut encore croire au titre : "Il y a un retournement de situation par rapport au début de saison !"

Thierry Neuville (Hyundai), malgré son retrait lors de la journée de samedi, va repartir du Rallye de Sardaigne avec cinq points grâce au scratch signé dimanche dans la Power Stage, ultime spéciale de cette cinquième manche du championnat du monde des rallyes WRC. La victoire est revenue à l'Estonien Ott Tanak, qui apporte un premier succès à Hyundai cette saison.

"C’est difficile à dire si on doit déjà faire une croix ou non sur le titre des pilotes. A chaque rallye, nos chances diminuent considérablement. On est seulement au 5e rallye de la saison, il en reste un paquet. Il faut continuer à y croire et espérer. Quand on voit le résultat du week-end, on place deux voitures sur le podium. Il y a un retournement de situation par rapport au début de saison ! La voiture a été très performante ce week-end, les trois pilotes ont réalisé des meilleurs temps et ont montré une pointe de vitesse. On rencontre des soucis techniques pour la cinquième fois. Après la grosse déception de vendredi, j’ai eu un manque de concentration samedi. La faute ne change pas grand-chose au final, mais on aurait préféré finir le rallye avec la 6e ou la 7e position. Mais on a pris les cinq points de la Power Stage en attaquant très fort", a indiqué Neuville à notre micro.