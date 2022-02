Thierry Neuville : "Un bon début de saison malgré les complications, la compétitivité est prometteuse"

Thierry Neuville (Hyundai) a terminé dimanche à la 2e place finale du Rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde des rallyes WRC. Le Belge a aussi empoché trois points grâce à sa troisième place dans la Power Stage, la dernière du jour. La victoire est revenue au Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota), qui s'installe en tête du championnat (46 unités) devant Neuville (32).

"Notre week-end est réussi. On n'aurait pas pu imaginer qu'on allait se battre pour la victoire. On était d'ailleurs en tête vendredi soir. Ca a été plus compliqué samedi et dimanche, je n'ai pas retrouvé le même feeling avec l'auto. J'étais très hésitant sur les freins. Une deuxième place, c'est un bon résultat pour nous. Ce sont des bons points pour le championnat. La Toyota semble de nouveau bien née. La voiture était bien plus compétitive ce week-end que durant le Monte-Carlo. Il faut regarder de l'avant, la Croatie arrive, un rallye sur asphalte. Il y a beaucoup de travail qui nous attend, à nous de bien utiliser les sept semaines avant la prochaine course. On aura bien besoin de cette période, on va bosser dur dès demain je pense. J'espère qu'on sera encore plus compétitif en Croatie", a précisé Neuville à notre micro.