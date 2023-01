Thierry Neuville, troisième du Monte-Carlo : "On avait beaucoup d'espoirs, mais il ne faut pas paniquer"

Thierry Neuville a terminé à la troisième place du Monte-Carlo ce dimanche et est donc monté sur le podium dès son premier rallye de la saison. Une performance encourageante, même si le pilote belge avait d'autres ambitions...

"On avait beaucoup d'espoirs avant le début du rallye, et encore lors du shakedown, on avait l'impression que la vitesse était là, a résumé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. Mais on a rapidement compris qu'on n'était pas au niveau des Toyota. Et on n'a jamais trouvé ce qu'il fallait pour rivaliser avec eux. Je ne pense pas que c'est trop inquiétant : on connaît leur niveau de performance, mais ils ont aussi connu des rallyes plus difficiles l'an passé, surtout en deuxième partie de saison. La saison ne commence pas de la meilleure des manières pour nous, mais on a fait une course intelligente, on a limité les dégâts et pris de bons points pour le championnat malgré un manque de performance."

Quatrième de la Power Stage derrière les trois Toyota officielles et la Ford d'Ott Tanak, TN n'a tout simplement, là encore, pas pu rivaliser avec ses adversaires.

"J'ai tout donné, et quand j'ai découvert mon chrono à l'arrivée, il n'était tout simplement pas assez bon, a repris le pilote belge. Dès que les Toyota attaquent, on est derrière. Pareil dans la Power Stage. On va débriefer tout ça ce soir, et Cyril Abiteboul, qui a déjà découvert pas mal de choses assez intéressantes, va en découvrir encore beaucoup plus ! Il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme, au Japon lors de la dernière manche de la saison passée, nous étions beaucoup plus performants que les Toyota, et on réalise le doublé. Il n'y a pas de quoi paniquer, mais il va falloir se cracher dans les mains et se donner à fond sur chaque rallye."