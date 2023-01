Thierry Neuville, troisième du Monte-Carlo et "fier de sa journée" : "Beaucoup de risques et pas la moindre erreur"

Thierry Neuville a vécu une après-midi contrastée sur les routes du Monte-Carlo : il a d'abord réussi à signer deux meilleurs temps et à briser l'hégémonie Toyota, qui avait tout raflé jusque-là, mais il a ensuite dû s'incliner - comme tous les autres d'ailleurs - face à la pointe de vitesse de Kalle Rovanpera dans la dernière spéciale du jour.

Le Champion du Monde lui a collé 6.7 secondes dans la vue dans l'obscurité pour le repousser à 16.0 secondes de la deuxième place.

Le Finlandais semble difficile à aller rechercher, par contre, le Belge compte à présent 24.5 secondes d'avance sur le quatrième, Elfyn Evans, et ne devrait - sauf problème mécanique, crevaison ou autre - pas être inquiété par le Gallois.

"Est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux aujourd'hui ? C'est une bonne question !, a souri Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. Pour être honnête, je pense que non. On a vraiment tout donné, sans faire la moindre erreur, et en prenant beaucoup de risques. On a quelques fois été au-dessus de la limite, mais on a toujours réussi à ne pas perdre de temps. Nous pouvons être fiers de notre journée, même si on n'est pas classés comme on le voudrait. On a changé les réglages sur la voiture, la voiture était beaucoup trop souple au début. Notre envie pour demain est toujours la même : mettre la pression sur nos concurrents. Kalle doit sentir la victoire à présent, il va tout donner pour ! Mais il n'est pas à l'abri d'une erreur. On va devoir gérer toute la journée avec six pneus. Grâce à notre gestion des gommes sur les spéciales vendredi, on aura de bons pneus demain... mais avec l'usure annoncée, je ne sais même pas s'ils seront performants jusqu'au bout !"