Thierry Neuville très prudent avant le Safari Rally : "Passer à travers et avoir la chance avec soi pour obtenir un bon résultat"

Quatrième du shakedown du Safari Rally ce mercredi matin, Thierry Neuville a tenté de peaufiner le set-up de sa Hyundai pour être en mesure de se battre avec les meilleurs dès le coup d'envoi de l'épreuve kenyane, jeudi en début d'après-midi. Le pilote belge estime toutefois, comme bon nombre de ses adversaires, que la chance jouera un grand rôle ce week-end...

"Pendant le shakedown, on travaille sur la voiture, on essaie de trouver des réglages qui nous donnent du confort dans les parties bosselées et qui nous mettent à l'aise, précise Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Kenya. L'écart est un peu grand par rapport aux Toyota, c'était un peu la surprise ce matin. Mais le shakedown est différent du reste du rallye, et l'an passé, nous étions un peu en retrait aussi ici. Avec un peu de malchance, on pourrait lâcher quelques points, mais sur ce rallye, c'est très difficile de prédire un vainqueur et le résultat final. Il faudra passer à travers. On verra très certainement quelques pilotes partir sur un très gros rythme, ça peut marcher... ou pas. Nous, avec notre deuxième place au championnat, on a une carte à jouer. Mais nous devrons être à l'arrivée. L'objectif sera de terminer devant Kalle Rovanpera. Avec son avance au championnat, il peut se permettre de partir à bloc, et si ça passe, il agrandit son avance. Mais il y a autant de chances que ça ne passe pas et qu'on réalise la bonne opération du week-end. Même avec la météo, il faut avoir la chance avec soi si on veut obtenir un bon résultat. Il y aura des orages, de la pluie, et tout dépendra du moment auquel elle tombe."