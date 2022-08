Thierry Neuville très heureux de retrouver ses fans : "On attendait ça depuis le début de la saison !"

Et de poursuivre : "Je me sens bien avant d'entamer ce week-end. On est content d'être là. Un rallye à domicile devant tous nos fans belges, on l'attendait depuis le début de la saison ! On a eu la chance de vivre cela l'an dernier. On pensait que ce serait un one shot... c'est sympa d'être à nouveau ici. On est impatient. Rouler devant ses supporters, c'est toujours une chouette ambiance. Voir les drapeaux belges au bord de la route, les gens enthousiastes. Ca prouve que le rallye a la cote et qu'on a beaucoup de suiveurs. Tout le monde ne peut pas se déplacer sur toutes les manches. Ypres, c'est une chouette occasion pour rencontrer les fans."