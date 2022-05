Thierry Neuville, très déçu : "La roue s’est barrée d’un coup... Ca fait quatre rallyes et quatre soucis !"

Et de détailler sa mésaventure : "Des vis se sont détachées durant une liaison, la roue s’est barrée d’un coup. On a pu la fixer à nouveau et remplacer les vis manquantes. La transmission était abimée, on n’a rien su faire de plus. Ca aurait pu arriver durant une spéciale, c’est vrai. On a eu un peu de chance, ça s’est passé 500 mètres après l’arrivée de la 7e spéciale. On est 7e au classement ce soir, on peut peut-être remonter 5e. Le podium est à une minute, mais c’est quasi impossible d'aller le chercher. On croise les doigts, on fera ce qu’on doit faire. C’est dur à accepter que nous soyons encore frappés. Ca fait quatre rallyes et quatre soucis. J’ai dû abandonner deux fois mes espoirs pour la victoire. Ca fait mal."