Thierry Neuville, tombé en panne, pousse sa Hyundai jusqu’au parc d’assistance et prend 40 secondes de pénalité

Deuxième du classement général du Rallye de Croatie ce vendredi midi à 12.5 secondes du leader Kalle Rovanpera, Thierry Neuville était alors, comme il le souhaitait, dans la bagarre pour la victoire sur cette troisième manche du Championnat du Monde des Rallyes.

Premier et deuxième dans l’ordre de départ, les deux hommes ont profité des conditions très piégeuses et très pluvieuses (la route se dégradait fortement au fil des passages) pour creuser un gros écart sur leurs adversaires…

Mais sur le routier, avant d’arriver au parc d’assistance pour remettre sa voiture à neuf, le moteur de la Hyundai de Thierry Neuville a refusé de redémarrer... Et il a dû, en compagnie de son coéquipier Martijn Wydaeghe, pousser la voiture sur une distance de 800 mètres.

Les deux hommes sont arrivés complètement épuisés au pointage et ont écopé d’une pénalité de 40 secondes après avoir pointé en retard. Les voilà désormais à la quatrième place du classement général, à 52.5 secondes de Kalle Rovanpera.

"C'est sans doute un problème d'alternateur, on est encore en train d'y regarder, a expliqué Julien Moncet (Hyundai Motorsport) au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Croatie. Il a dû pousser la voiture pour arriver jusqu'ici et il a pointé en retard. Ils sont incroyables, maintenant à nous de montrer qu'on est derrière eux et de pousser aussi fort qu'eux. Il est encore dans le coup, cela aurait pu être pire : il aurait pu abandonner, cela aurait pu être un désastre."