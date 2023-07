Thierry Neuville sur sa disqualification au Kenya : "Je n’ai pas à baisser la tête, je ne dois pas être gêné"

Cinquième du championnat du monde des rallyes (WRC) en arrivant en Estonie, Thierry Neuville (Hyundai) est revenu à notre micro sur sa disqualification lors de la manche précédente, au Kenya.

"On doit accepter la décision. C’était une déception, mais on a digéré et on est déjà concentré sur la suite. Est-ce que les autres le font aussi ? On n’est pas là pour débattre sur ce point. Le communiqué de l’équipe a été très clair et il en dit long. Je ne dois rien ajouter à cela. Probablement que je sers d’exemple, en partie. Ce n’est pas la première fois que je paie les frais pour certaines choses, on a peut-être parlé un peu de trop sur certaines choses. Je veux aller de l’avant. C’est oublié même si on a perdu neuf points. Vis-à-vis de l’extérieur, c’est peut-être un peu problématique en termes d’image. Dans le service parc, je n’ai pas à baisser la tête. Je ne dois pas être gêné de quoi que ce soit. Je suis assez serein par rapport à cela", a indiqué notre compatriote.