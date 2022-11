Thierry Neuville sur le départ de Tanak : "On a besoin de changements pour qu’un pilote puisse être titré un jour chez Hyundai"

Le Rallye du Japon, treizième et dernière épreuve de la saison 2022 du Championnat du Monde des Rallyes, débute ce jeudi soir. À cette occasion, Thierry Neuville est revenu sur le départ de son équipier Ott Tanak, qui quittera Hyundai au terme de la saison.

"On savait qu'il y avait un risque qu'il parte. Ott et moi, on essaye ensemble de faire évoluer les choses à l'intérieur de l'équipe. On a eu des difficultés. Il y a eu peu de changement depuis le départ d'Andrea Adamo. Il a abandonné et s'est dirigé vers autre chose", a confié Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Japon.

Si Tanak est parti, Neuville a, lui, décidé de rester : "Je garde toujours un peu d'espoir pour qu'il y ait des changements. Je ne lâcherai pas. Hyundai est devenu ma deuxième famille. J'ai envie d'aller au bout de ma carrière rallye avec eux".

"J'ai toujours adoré être face à Ott", a poursuivi le pilote belge. C'est quand même le champion du monde qui nous a rejoints. On a vu qu'on était capable de le battre. Ça prouve qu'on fait du bon boulot mais on a besoin de certains changements pour qu'un pilote puisse être titré un jour. Il y a très peu de pilotes sur le marché donc l'équipe a vite fait le tour".