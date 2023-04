Thierry Neuville serait honoré de gagner en Croatie : "Le risque en sport auto ? J'ai fait en sorte de préparer mon entourage"

Thierry Neuville (Hyundai) arrive sur ce Rallye de Croatie, quatrième manche de la saison du championnat du monde des rallyes (WRC), à la deuxième place du général derrière Sébastien Ogier (Toyota). Notre compatriote marqué par la disparition de Craig Breen, son équipier.

"On traverse un peu toutes les phases : il y a de la tristesse, on s'est pris des fous rires en parlant de Craig et des souvenirs partagés avec lui. On va certainement encore traverser des périodes difficiles ce week-end. Martijn (ndlr : Wydaghe, son copilote) et moi dans la voiture, l'entourage et également toute l'équipe Hyundai. On ne peut que se serrer les coudes et essayer de vaincre les moments difficiles. On a tout de même un objectif, faire un bon rallye, donc on doit rester concentré sur notre travail. Ca va nous aider à oublier certaines choses", a expliqué Neuville à notre micro.

"Le risque a toujours existé et il existera toujours. Personnellement, j'ai l'impression que je suis préparé à ça, je sais que ça peut arriver un jour. J'ai toujours fait en sorte de préparer mon entourage. Je sais que ça existe. C'était le destin de Craig malheureusement. On doit continuer. Il était le meilleur exemple d'un pilote qui adorait ce qu'il faisait. Il s'en rendait compte chaque fois qu'il montait dans la voiture. C'est le message transmis par sa maman quand on est allé voir la famille en Irlande il y a quelques jours : montrer nos sourires, montrer aux gens qu'on aime ce qu'on fait et qu'on peut réaliser son rêve si on y croit", a-t-il aussi indiqué.